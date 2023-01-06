Папа римский призвал к миру на Украине в ходе поздравления с Рождеством

Папа Римский Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что понтифик обратился к верующим из окна Апостольского дворца по случаю праздника Богоявления.

«Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа», - сказал Франциск.