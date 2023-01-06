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35 минут назад

Папа римский призвал к миру на Украине в ходе поздравления с Рождеством

Илья Родин

Папа Римский Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. Об этом пишет РИА «Новости».

Папа римский призвал к миру на Украине в ходе поздравления с Рождеством
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что понтифик обратился к верующим из окна Апостольского дворца по случаю праздника Богоявления.

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«Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа», - сказал Франциск.

Напомним, что Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, старообрядцы, старостильные церкви отмечают Рождество 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). Католическая церковь, в свою очередь, празднует 25 декабря по григорианскому календарю.

В мире,Общество,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
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