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14 минут назад

"Укрэнерго" предупредила об аварийных отключениях на фоне морозов

Илья Родин

Украинская энергокомпания «Укрэнерго» рассказала в Telegram-канале, что в краткосрочной перспективе ожидается стремительное увеличение потребления электричества. В компании предупредили, что превышение лимитов приведет к аварийным отключениям. Об этом пишет РИА «Новости».

"Укрэнерго" предупредила об аварийных отключениях на фоне морозов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании пояснили, что потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до регионов страны доведены лимиты потребления, отметили в «Укрэнерго». В компании добавили, что «превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений»

В частности, в четверг, 5 января, аварийные отключения применялись в большинстве областей республики.

В компании призвали, на фоне ожидающегося значительного похолодания, потреблять электричество в разумных пределах, поочередно использовать энергоемкие приборы.

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