"Укрэнерго" предупредила об аварийных отключениях на фоне морозов

Украинская энергокомпания «Укрэнерго» рассказала в Telegram-канале, что в краткосрочной перспективе ожидается стремительное увеличение потребления электричества. В компании предупредили, что превышение лимитов приведет к аварийным отключениям. Об этом пишет РИА «Новости».

В компании пояснили, что потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до регионов страны доведены лимиты потребления, отметили в «Укрэнерго». В компании добавили, что «превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений»

В частности, в четверг, 5 января, аварийные отключения применялись в большинстве областей республики.