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30 минут назад

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Елена Прошина

Днем в пятницу, 6 января, в Киеве и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог страны.

Утром 6 января тревога объявлялась в пяти регионах - Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Стало известно о прорыве российскими войсками обороны Соледара

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в РФ назвали организаторами теракта украинские спецслужбы) российские силы начали массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались массовые отключения электроэнергии.

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