По всей Украине объявили воздушную тревогу

Днем в пятницу, 6 января, в Киеве и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог страны.
Утром 6 января тревога объявлялась в пяти регионах - Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (в РФ назвали организаторами теракта украинские спецслужбы) российские силы начали массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.
Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались массовые отключения электроэнергии.