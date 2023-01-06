Junge Welt: «конец мирового господства Запада неизбежен»

Немецкий журналист и писатель Йорг Кронауэр в своей статье для Junge Welt назвал 2022 год «годом беспрецедентного восстания незападных стран против установленного порядка»; 2022-й может остаться в истории как «год девестернизации». По мнению автора, конец мирового господства Запада «уже давно был на горизонте и теперь неизбежен».

Латинская Америка традиционно считалась «задним двором» США, но с тех пор, как Луис Инасиу Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии, 80 процентов Латинской Америки контролируются левыми правительствами. Они стремятся дистанцироваться от США и хотят большей независимости и интеграции с соседями.

Кронауэр отметил, что государствам Юго-Восточной Азии, несмотря на все давление Запада, удается удерживаться на одинаковом расстоянии от Китая и США, а страны Центральной Азии успешно добиваются равноудаленности от России, Европы, США и других держав.

В то же время государства Ближнего и Среднего Востока все больше ориентируются на свое стратегическое, самостоятельное развитие, а Индия придерживается сотрудничества с Россией и Китаем - вопреки протестам Запада.

Еще в 2020 году страной с крупнейшими иностранными инвестициями впервые стала не западная держава, а Китай, который также поднялся на первое место по промышленному производству и торговле, подчеркнул Кронауэр. Кроме того, за пределами Запада почти ни одна страна не поддержала санкции против России, введенные из-за украинского кризиса.

Политолог Ян Оберг ранее рассказал о двух причинах грядущего раскола между США и Европой в своей статье для Global Times: по его мнению, это изоляционистская политика Штатов и антиамериканские настроения в ЕС.