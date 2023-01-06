СБУ провела обыски в четырех епархиях Украинской православной церкви

Сотрудники СБУ завершили обыски в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областей, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве заявили, что во время обысков была обнаружена «прокремлевская литература», листовки объединения оппозиционного политика Виктора Медведчука, российская символика.

Все обнаруженные «доказательства», подчеркнули в СБУ, направлены на экспертизу. Затем, на основе результатов проверки, будут предприняты «другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности».

В ведомстве уточнили, что следователи уже предъявили обвинения секретарю Криворожской епархии. Ему поставили в вину «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений».