В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
51 минуту назад

СБУ провела обыски в четырех епархиях Украинской православной церкви

Илья Родин

Сотрудники СБУ завершили обыски в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областей, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СБУ провела обыски в четырех епархиях Украинской православной церкви
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве заявили, что во время обысков была обнаружена «прокремлевская литература», листовки объединения оппозиционного политика Виктора Медведчука, российская символика.

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

Все обнаруженные «доказательства», подчеркнули в СБУ, направлены на экспертизу. Затем, на основе результатов проверки, будут предприняты «другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности».

В ведомстве уточнили, что следователи уже предъявили обвинения секретарю Криворожской епархии. Ему поставили в вину «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений».

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске.

В мире,Общество,Патриарх Кирилл,Виктор Медведчук,СБУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители