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55 минут назад

В трех областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

ТАССиещё 9

Воздушная тревога объявлена в ночь на воскресенье в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: ТАССТАСС

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали в 00:07 мск. По данным украинского издания "Страна", в Харькове были слышны четыре взрыва.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

В мире,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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