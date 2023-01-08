В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ночь на воскресенье в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

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Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали в 00:07 мск. По данным украинского издания "Страна", в Харькове были слышны четыре взрыва.