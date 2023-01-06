Байден: конфликт на Украине находится «на критически важном этапе»

Глава США президент Джо Байден заявил, что противостояние на Украине находится «на критически важном этапе». Он добавил, что Штатам следует оказать Киеву максимальную поддержку. Об этом пишет РИА «Новости».
«Сейчас [конфликт] на Украине находится на критически важном этапе»,-подчеркнул Байден.
Он добавил, что Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы помочь украинцам в противостоянии.
Ранее сообщалось, что Штаты намереваются направить Киеву очередной пакет вооружений и военной техники. В него будут включены ориентировочно 50 БМП Bradley.
Напомним, что БМП Bradley создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учетом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП Maрдер. Заменила в войсках БМП M113.