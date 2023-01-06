В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Утром 6 января в пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

Утром в пятницу тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.