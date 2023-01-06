Global Times рассказала о грядущем расколе между США и Европой

Датский и шведский политолог, профессор Ян Оберг рассказал в своей статье для Global Times о двух причинах грядущего раскола между США и Европой: по его мнению, это изоляционистская политика Штатов и антиамериканские настроения в ЕС.

Оберг отметил, что в области внешней политики и политики безопасности Дания и многие другие европейские страны «сложили все яйца в одну корзину». По его мнению, о многом говорит решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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«Господствующая идея состоит в том, что Запад должен выступать единым фронтом «против, а не вместе». Конфликт между НАТО и Россией, который так трагично отразился на Украине, - лишь один из примеров. С тем же успехом многие европейские страны могли бы закрыть свои министерства иностранных дел и стать подразделениями Госдепартамента США», - заявил эксперт.

Оберг считает, что Запад сейчас находится в «безудержном упадке» и обречен на крах, в основном из-за его «неразумной, триумфальной реакции на кончину своего брата» - «Восточного Запада», СССР.

«Он падает также из-за а) милитаризма, выходящего за рамки любой рациональности, б) отсутствия самокритики и новаторства и в) отсутствия видения за пределами четырехлетнего периода выборов», - подчеркнул автор.

По его мнению, в ближайшее время Запад будет цепляться за США как за своего лидера. Единый в своем упадке, он будет нуждаться в нарративах, - к примеру, «все и всё незападное для нас угроза».

ЕС «с треском провалил» задачу мирного сосуществования с Россией, но есть две причины, по которым Европе придется отделиться от США, заявил Оберг.

«Во-первых, если США после Байдена станут крайне изоляционистскими или окажутся в ситуации, подобной гражданской войне. Во-вторых, последствия санкций США, отмены всего российского, уничтожения «Северного потока» и продажи СПГ в четыре раза дороже могут вызвать усиление антиамериканских настроений во всей Европе», - рассказал политолог.

The New York Times ранее рассказала, что потенциальный конфликт Турции и Греции может привести к расколу НАТО и всего Запада. В 2023 году состоятся выборы президента Турции и по мере приближения к ним глава страны Реджеп Тайип Эрдоган стремится «поддать жару».