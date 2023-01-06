В России указали на раскол во властных кругах США

«Если дело так пойдет и дальше, то палата останется без председателя, а Нэнси Пелоси останется последним спикером палаты представителей в американской истории», — написал Пушков .

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе. Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.