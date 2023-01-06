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13 минут назад

В России указали на раскол во властных кругах США

Lenta.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что безрезультатные попытки выбрать нового спикера палаты представителей конгресса выявили глубину раскола во властных кругах Соединенных Штатов. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

В России указали на раскол во властных кругах США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Восьмая попытка избрать спикера палаты представителей США окончилась безрезультатно. Американская система власти все чаще буксует», — считает он.

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По словам российского сенатора, президентские выборы дискредитировали США в глазах половины мира, и сейчас конгрессмены продолжают эту работу.

«Если дело так пойдет и дальше, то палата останется без председателя, а Нэнси Пелоси останется последним спикером палаты представителей в американской истории», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе. Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

В мире,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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