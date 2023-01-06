Белоруссия примет ответные меры на действия недружественных стран

В Белоруссии в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении государства может быть изъята иностранная собственность.

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Данная мера может применяться в соответствии с законом «Об изъятии имущества», опубликованным 6 января на Национальном правовом интернет-портале.

«Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом министров», — говорится в документе.

Отмечается, что собственность будет изыматься исключительно в качестве ответной меры на недружественные действия, совершённые в отношении Белоруссии, её юридических и физических лиц.