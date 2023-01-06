В Европе придумали вариант отказа Зеленскому в финансовой помощи

Вместо предоставления финансовой помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление лидера французского движения «Патриоты» Флориана Филиппо.

«Представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?» - задался вопросом политик.

Филиппо считает, что такая сумма позволила бы решить все проблемы лечебных учреждений во Франции. Лидер движения заявил, что вместо отправки оружия и денег Украине необходимо идти к миру. Он отметил, что глава Франции Эммануэль Макрон и Североатлантический альянс явно делают противоположное и стремятся сохранить конфликт вокруг Украины любой ценой.