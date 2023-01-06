Украинских беженцев предупредили о последствиях жизни в Европе

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предупредил украинских беженцев, живущих в Европе, о последствиях своего выбора. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

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По словам дипломата, осевших в европейских странах украинцев ждет неквалифицированный и низкооплачиваемый труд, социальные притеснения и невозможность вернуться домой.

«До 70-80 процентов беженцев не планируют уже возвращаться на Украину, но и “страны-партнеры” не собираются долго их кормить», — объяснил он.

Бывший посол ЛНР добавил, что в новых местах проживания украинцы будут «пополнять криминалитет». Украина, в свою очередь, останется без работоспособного населения, которое будет предоставлять услуги «истинным европейцам», считает он.