Япония дала обещание по Украине

Правительство Японии поддерживает Киев и будет действовать по ситуации на Украине "надлежащим образом", в том числе в качестве председателя G7. Об этом заявил в пятницу генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, отвечая на вопрос о поступившем премьеру страны Фумио Кисиде приглашении посетить Украину.

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"Япония вместе с Украиной и действует в тесном сотрудничестве со странами G7, странами-единомышленниками и в первую очередь с правительством Украины. Учитывая, что Япония в этом году является председателем Группы семи, мы продолжим реагировать [на ситуацию вокруг Украины] надлежащим образом", - сказал он, фактически не прояснив, планируется ли визит Кисиды в Киев.

Офис президента Украины 4 января сообщил, что его глава Андрей Ермак передал японскому послу в Киеву приглашение для Кисиды от имени президента Владимира Зеленского посетить Украину.

Кисида в качестве премьера еще ни разу не был на Украине. Помимо него единственным лидером среди стран G7, которые не побывали в этой стране с момента начала специальной военной операции, является президент США Джо Байден, однако он встречался с Зеленским во время его визита в Вашингтон.