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13 минут назад

Япония по Украине будет действовать "надлежащим образом"

ТАССиещё 1

Правительство Японии поддерживает Киев и будет действовать по ситуации на Украине "надлежащим образом", в том числе в качестве председателя G7. Об этом заявил в пятницу генсек кабмина Хирокадзу Мацуно, отвечая на вопрос о поступившем премьеру страны Фумио Кисиде приглашении посетить Украину.

Япония дала обещание по Украине
Фото: ТАССТАСС

"Япония вместе с Украиной и действует в тесном сотрудничестве со странами G7, странами-единомышленниками и в первую очередь с правительством Украины. Учитывая, что Япония в этом году является председателем Группы семи, мы продолжим реагировать [на ситуацию вокруг Украины] надлежащим образом", - сказал он, фактически не прояснив, планируется ли визит Кисиды в Киев.

Офис президента Украины 4 января сообщил, что его глава Андрей Ермак передал японскому послу в Киеву приглашение для Кисиды от имени президента Владимира Зеленского посетить Украину.

Кисида в качестве премьера еще ни разу не был на Украине. Помимо него единственным лидером среди стран G7, которые не побывали в этой стране с момента начала специальной военной операции, является президент США Джо Байден, однако он встречался с Зеленским во время его визита в Вашингтон.

Японская сторона до настоящего времени официально не сообщала о планах поездки на Украину. На следующей неделе премьер Японии, председательствующий в этом году в G7, отправится в турне по странам - участницам этого объединения. Как следует из опубликованного МИД страны графика, 9 января Кисида прибудет в Париж, после чего 10 января посетит Рим, 11 января - Лондон, а 12 января - Оттаву. На 13 января запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Путин поручил прекратить огонь на Украине

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Правительство Украины,
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