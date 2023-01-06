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25 минут назад

В США заявили о панике в стране из-за России

Lenta.ruиещё 2

США «фабрикуют панику» вокруг России и используют ее как политический инструмент. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Фрагмент программы опубликован на сайте вещателя.

В США заявили о панике в стране из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист напомнил, как в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала информацию о том, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов. Чтобы замять скандал, кампания Клинтон заявила, что это сделали русские хакеры.

При этом, подчеркнул Карлсон, спецслужбам было известно, что это неправда, однако они «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент».

«Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», — с иронией отметил ведущий.

По его словам, все, что неугодно американским властям США, стали называть «российской дезинформацией» и использовать для цензуры.

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В мире,Хиллари Клинтон,Wikileaks,
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