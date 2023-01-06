В США заявили о панике в стране из-за России

США «фабрикуют панику» вокруг России и используют ее как политический инструмент. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Фрагмент программы опубликован на сайте вещателя.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналист напомнил, как в 2016 году организация WikiLeaks обнародовала информацию о том, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов. Чтобы замять скандал, кампания Клинтон заявила, что это сделали русские хакеры.

При этом, подчеркнул Карлсон, спецслужбам было известно, что это неправда, однако они «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент».

«Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», — с иронией отметил ведущий.