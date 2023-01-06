Назван возможный посредник между Москвой и Киевом

Не исключено, что новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

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По его словам, нет сомнений в том, что Нетаньяху станет эффективным посредником, поскольку премьер Израиля понимает, чем являются современные войны, а также в чем суть посредничества в текущих условиях. Подоляк считает, что Иерусалим может оказать Москве и Киеву посреднические услуги, когда придет время для переговоров. Однако советник отметил, что переговоры «с участием посредников» могут быть начаты после прекращения огня и «вывода российских войск».

Также Подоляк ответил на слова главы МИД Израиля Эли Коэна о том, что новое правительство страны будет меньше говорить открыто об Украине. По мнению советника, в этой ситуации главное, чтобы Иерусалим занял «правильную сторону».