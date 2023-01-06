Зеленского заподозрили в попытке убить украинского депутата

Украинский депутат Верховной Рады Гео Лерос заподозрил главу государства Владимира Зеленского и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить, сообщил парламентарий в Telegram.
«Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — заявил депутат.
Как отметил политик, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заставляли близких ему людей позвать его на встречу, чтобы устроить провокацию. Лерос также заявил о случаях применения физической силы.
«Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту», — подчеркнул народный избранник.
Ранее он обвинил Министерство обороны страны, главу государства и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.
Лерос был избран в парламент от партии «Слуга народа». В 2020 году его исключили из фракции.