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20 минут назад

Зеленского заподозрили в попытке убить украинского депутата

Елена Прошина

Украинский депутат Верховной Рады Гео Лерос заподозрил главу государства Владимира Зеленского и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить, сообщил парламентарий в Telegram.

Зеленского заподозрили в попытке убить украинского депутата
Фото: ТАССТАСС

«Зеленский с Ермаком на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами. Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — заявил депутат.

Как отметил политик, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заставляли близких ему людей позвать его на встречу, чтобы устроить провокацию. Лерос также заявил о случаях применения физической силы.

«Мне очевидно, что это вопрос времени, когда у них получится довести дело до конца, пересекая какую-то доселе невиданную черту», — подчеркнул народный избранник.

Ранее он обвинил Министерство обороны страны, главу государства и его окружение в разворовывании денег, предназначенных на закупку оружия.

Лерос был избран в парламент от партии «Слуга народа». В 2020 году его исключили из фракции.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Верховная Рада,СБУ,
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