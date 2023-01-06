В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
42 минуты назад

СВР: Британия собиралась возложить вину за начало Второй мировой на СССР

ТК «Звезда»иещё 3

Великобритания, при поддержке Франции, в начале Второй мировой войны планировала выпустить сборник сфабрикованных материалов, которые доказывали вину СССР в развитии глобального конфликта. Об этом свидетельствует рассекреченный архивный документ СВР России, опубликованный на сайте Президентской библиотеки.

Рассекреченный архив: Британия хотела обвинить СССР в начале Второй мировой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборник планировали выпустить в декабре 1939 года, но произошла задержка, которая предотвратила его от публикации. Английский посол Уильям Сидс в этот момент был в СССР, и публикацию отложили до его возвращения в Британию, так как «он является автором ряда документов и его пребывание в момент выхода этой книги могло бы поставить его в не совсем удобное положение» . Однако после его приезда в Лондон сборник так и не вышел.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о приказах бойцам ОУН* убивать советских солдат в Берлине. Ведомство обнародовало фотокопию протокола допроса члена организации, уроженца Западной Украины.

*ОУН - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

В мире,СВР России,ФСБ,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители