Рассекреченный архив: Британия хотела обвинить СССР в начале Второй мировой

Сборник планировали выпустить в декабре 1939 года, но произошла задержка, которая предотвратила его от публикации. Английский посол Уильям Сидс в этот момент был в СССР, и публикацию отложили до его возвращения в Британию, так как «он является автором ряда документов и его пребывание в момент выхода этой книги могло бы поставить его в не совсем удобное положение» . Однако после его приезда в Лондон сборник так и не вышел.