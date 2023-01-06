Во Франции арестовали футболиста за перевозку кокаина

— Не зная степени причастности, мы узнали, что один из наших игроков был задержан в аэропорту Руасси за перевозку наркотиков. Мы останемся едиными в нашей работе по спортивному воспитанию, борьбе со злом и защите нашей молодежи от рисков и последствий такой среды, — говорится в заявлении «Лез Аглон Ламентен» на арест 29-летнего полузащитника команды.