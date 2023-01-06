В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
58 минут назад

Во Франции арестовали футболиста за перевозку 109 кг кокаина

Матч ТВ

Футболист Жан-Мануэль Недра, игрок сборной Мартиники и капитан местного клуба «Лез Аглон Ламентен», был арестован в аэропорту французского Руасси со 109 кг кокаина в багаже.

Во Франции арестовали футболиста за перевозку кокаина
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается, вместе с футболистом задержали еще одного человека, который позже был освобожден под подписку о невыезде.

— Не зная степени причастности, мы узнали, что один из наших игроков был задержан в аэропорту Руасси за перевозку наркотиков. Мы останемся едиными в нашей работе по спортивному воспитанию, борьбе со злом и защите нашей молодежи от рисков и последствий такой среды, — говорится в заявлении «Лез Аглон Ламентен» на арест 29-летнего полузащитника команды.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители