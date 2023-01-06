Байден заявил о начале «ключевого этапа» спецоперации

Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям, заявил глава государства на заседании своего кабинета.

«Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил глава Белого дома.

Как заявил Байден, несколькими часами ранее у него состоялось «продолжительное обсуждение» с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуации вокруг Украины и взаимодействия в рамках западных «альянсов в Европе».

«Мы расширим поддержку Украины», — обещал президент США, говоря о беседе с Шольцем.