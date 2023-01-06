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9 минут назад

Байден заявил о начале «ключевого этапа» спецоперации

Елена Прошина

Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

Байден заявил о начале «ключевого этапа» спецоперации
Фото: ТАССТАСС

По его словам, западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинским властям, заявил глава государства на заседании своего кабинета.

«Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил глава Белого дома.

Как заявил Байден, несколькими часами ранее у него состоялось «продолжительное обсуждение» с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуации вокруг Украины и взаимодействия в рамках западных «альянсов в Европе».

«Мы расширим поддержку Украины», — обещал президент США, говоря о беседе с Шольцем.

Напомним, Вашингтон 6 января намерен выделить крупнейший пакет военной помощи Украине, она составит рекордные 3 миллиарда долларов. Как предполагается, в его состав войдут 50 боевых машин пехоты, военные автомобили, многоцелевые машины, ракеты и другие боеприпасы. Это вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки Киеву.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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