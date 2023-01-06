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15 минут назад

Зеленский увидел обман в предложении РФ о перемирии

Елена Прошина

Москва под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги «агрессии», сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский увидел обман в предложении РФ о перемирии
Фото: ТАССТАСС

Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на рождественские праздники.

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — заявил глава государства.

Как считает Зеленский, Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения. Президент Украины утверждает, что власти РФ хотят использовать Рождество как прикрытие, «чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных».

Путин поручил прекратить огонь на Украине

5 января Владимира Путина поручил главе Министерства обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Также российский лидер призвал Киев объявить режим прекращения огня и дать возможность православным гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество.

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