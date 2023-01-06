Зеленский увидел обман в предложении РФ о перемирии

Москва под предлогом тишины в зоне боевых действий на Украине пытается скрыть новые шаги «агрессии», сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

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Так он отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции на рождественские праздники.

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — заявил глава государства.

Как считает Зеленский, Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения. Президент Украины утверждает, что власти РФ хотят использовать Рождество как прикрытие, «чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных».