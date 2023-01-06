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22 минуты назад

Байден предупредил Запад о начале «ключевого этапа» СВО

Ura.Ruиещё 2

Президент США Джо Байден предупредил страны Запада о начале ключевого этапа специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил американский лидер в четверг.

Байден предупредил Запад о начале «ключевого этапа» спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России.

Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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