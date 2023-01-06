Байден предупредил Запад о начале «ключевого этапа» спецоперации

Президент США Джо Байден предупредил страны Запада о начале ключевого этапа специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил американский лидер в четверг.
«Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России.
Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.