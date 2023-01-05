Госдеп: у США нет доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию

У Соединенных Штатов нет большого доверия к объявленному РФ рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил журналистам в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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"К сожалению, они (РФ - прим. ТАСС) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают", - сказал он.

Кроме того, Прайс добавил, что США опасаются, что РФ может использовать "любую паузу" в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.

Также представитель Госдепа подтвердил, что объявление о выделении США Украине нового пакета военной помощи последует в ближайшие сутки или около того.