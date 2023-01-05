В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
26 минут назад

Госдеп заявил, что у США нет доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию

ТАСС

У Соединенных Штатов нет большого доверия к объявленному РФ рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил журналистам в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Госдеп: у США нет доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию
Фото: WikipediaWikipedia

"К сожалению, они (РФ - прим. ТАСС) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают", - сказал он.

Кроме того, Прайс добавил, что США опасаются, что РФ может использовать "любую паузу" в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.

Также представитель Госдепа подтвердил, что объявление о выделении США Украине нового пакета военной помощи последует в ближайшие сутки или около того.

Путин поручил прекратить огонь на Украине

Госдеп отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь в ответ на объявление РФ перемирия, утверждает, что Киев решает сам.

В мире,Нед Прайс,Владимир Путин,Госдеп США,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители