ООН поддержала предложенное Путиным на время Рождества перемирие

ООН поддержала предложение президента России о прекращении огня на Украине на время Рождества. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерреш Стефан Дюжаррик.
«Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Дюжаррика.
Ранее глава Минобороны РФ Серей Шойгу приказал прекратить огонь на Украине на Рождество. Германия приняла к сведению решение России. В Совбезе Украины же заявили, что будут «грызть» российскую армию на время рождественского перемирия.