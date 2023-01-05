Немецкие эксперты обвинили Вашингтон в эскалации на Украине

Обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц утверждает, что антиамериканский взгляд на украинский кризис от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев в Германии.

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В публикации отмечается, что в последней совместной работе Геро и Ритц назвали конфликт на Украине американской прокси-войной, возложив на Вашингтон ответственность за эскалацию.

По мнению обозревателя издания, труд политологов является смелым, ведь их публикация опровергла «общепринятые на Западе положения».