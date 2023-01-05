США готовы провернуть «трюк» с мирным договором, который Киев в дальнейшем не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанской газеты Rebelión Фабрицио Казари.
«Продолжение конфликта на Украине ложиться бременем на США и Евросоюз без шансов на победу. При этом дальнейшее финансирование неонацистских группировок, которые продолжат вооруженный конфликт, обойдется дешевле», — считает Фабрицио Казари.
По его мнению, США будут настаивать, чтобы Киев подписал мирный договор с Россией. Положения этого договора в дальнейшем соблюдаться не будут, как это было с Минскими соглашениями.
Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали украинским властям время на то, чтобы сделать армию сильнее. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом.