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1 час назад

Rebelion: США хотят повторить «трюк» с Минскими соглашениями

Ura.Ruиещё 2

США готовы провернуть «трюк» с мирным договором, который Киев в дальнейшем не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанской газеты Rebelión Фабрицио Казари.

Rebelion: США хотят повторить «трюк» с Минскими соглашениями
Фото: ТАССТАСС

«Продолжение конфликта на Украине ложиться бременем на США и Евросоюз без шансов на победу. При этом дальнейшее финансирование неонацистских группировок, которые продолжат вооруженный конфликт, обойдется дешевле», — считает Фабрицио Казари.

По его мнению, США будут настаивать, чтобы Киев подписал мирный договор с Россией. Положения этого договора в дальнейшем соблюдаться не будут, как это было с Минскими соглашениями.

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Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали украинским властям время на то, чтобы сделать армию сильнее. Минские соглашения предусматривали урегулирование ситуации на востоке Украины, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако требования не были выполнены Киевом.

В мире,Франсуа Олланд,ЕС,
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