США готовы провернуть «трюк» с мирным договором, который Киев в дальнейшем не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанской газеты Rebelión Фабрицио Казари.

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«Продолжение конфликта на Украине ложиться бременем на США и Евросоюз без шансов на победу. При этом дальнейшее финансирование неонацистских группировок, которые продолжат вооруженный конфликт, обойдется дешевле», — считает Фабрицио Казари.

По его мнению, США будут настаивать, чтобы Киев подписал мирный договор с Россией. Положения этого договора в дальнейшем соблюдаться не будут, как это было с Минскими соглашениями.