На Украине отвергли переговоры с Россией после предложения прекратить огонь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО ) Украины Алексей Данилов заявил, что отвергает любые переговоры с Россией . Его слова из эфира телеканала «Украина-24» приводит ТАСС .

«Никаких переговоров с ними [с РФ]», — сказал он, комментируя предложение президента России Влад Владимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество.

Путин принял решение о прекращении огня на Рождество ранее 5 января. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла, который призвал прекратить огонь, чтобы верующие могли спокойно посетить храмы на Рождество.