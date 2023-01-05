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51 минуту назад

На Украине отвергли переговоры с Россией после предложения прекратить огонь

Lenta.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что отвергает любые переговоры с Россией. Его слова из эфира телеканала «Украина-24» приводит ТАСС.

На Украине отвергли переговоры с Россией после предложения прекратить огонь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никаких переговоров с ними [с РФ]», — сказал он, комментируя предложение президента России ВладВладимира Путина прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество.

Путин принял решение о прекращении огня на Рождество ранее 5 января. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла, который призвал прекратить огонь, чтобы верующие могли спокойно посетить храмы на Рождество.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Путин,
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