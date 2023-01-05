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1 час назад

Индия и Франция договорились об углублении сотрудничества в СБ ООН

ТАСС

Индия и Франция договорились углублять сотрудничество на площадках Совета Безопасности ООН и других многосторонних форумов. Об этом сообщил в четверг индийский МИД по итогам ежегодного раунда стратегического диалога двух стран.

Индия и Франция договорились об углублении сотрудничества в СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во встрече в Нью-Дели приняли участие советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

"Обе стороны подтвердили, что ввиду появляющихся неопределенностей и нестабильной обстановки в области глобальной безопасности необходимо более тесное сотрудничество между Индией и Францией, в том числе в СБ ООН и в других многосторонних форумах", - заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, как отметили в МИД южноазиатской республики, Индия и Франция "привержены дальнейшему развитию стратегического партнерства для обеспечения мира, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на основе общих убеждений". Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане, Африке, Юго-Восточной Азии, Евразии, сотрудничество с третьими странами и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в области ядерной энергетики, космоса и киберпространства.

"Индия и Франция договорились укреплять двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, в том числе в юго-западной части Индийского океана и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также осуществлять новые инициативы в области важнейших и новейших технологий", - подчеркнули в индийском МИД.

В мире,Совбез ООН,
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