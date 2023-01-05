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19 минут назад

Находящихся за границей белорусов начнут лишать гражданства

Елена Прошина

Граждан Белоруссии, осужденных за экстремизм и находящихся вне страны, начнут лишать гражданства государства. Соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко.

Находящихся за границей белорусов начнут лишать гражданства
Фото: ТАССТАСС

Необходимые правки были внесены в закон «О гражданстве Республики Беларусь».

«Он предусматривает возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда страны, подтверждающее участие данного лица в экстремисткой деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если такое лицо находится за его пределами», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Также документ уточняет круг лиц, которые получили гражданство Белоруссии по рождению, и обязанность принесения присяги, приобретающими его. Кроме того закон обязывает граждан страны уведомлять компетентные органы о наличии паспортов иностранных государств, вида на жительство и иных документов, которые дают им право на получение льгот и преимуществ в них.

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Отмечается, что данный документ принят «в целях обеспечения нацбезопасности».

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