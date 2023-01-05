Находящихся за границей белорусов начнут лишать гражданства

«Он предусматривает возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда страны, подтверждающее участие данного лица в экстремисткой деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если такое лицо находится за его пределами», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Также документ уточняет круг лиц, которые получили гражданство Белоруссии по рождению, и обязанность принесения присяги, приобретающими его. Кроме того закон обязывает граждан страны уведомлять компетентные органы о наличии паспортов иностранных государств, вида на жительство и иных документов, которые дают им право на получение льгот и преимуществ в них.