В ФРГ приняли к сведению поручение Путина о прекращении огня на Рождество

Власти Федеративной Республики Германия приняли к сведению поручение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество, но все еще настаивают на том, чтобы российские войска покинули Украину. Такой ответ на запрос ТАСС дал представитель кабинета министров ФРГ.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Представитель отметил, что любое прекращение огня сохраняет человеческие жизни, однако России «нужно вывести войска» с Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

В Кремле уточнили, что президент принял во внимание призывы Патриарха Кирилла о режиме прекращения огня на Рождество.