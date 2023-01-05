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1 час назад

В ФРГ приняли к сведению поручение Путина о прекращении огня на Рождество

Газета.Ruиещё 7

Власти Федеративной Республики Германия приняли к сведению поручение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество, но все еще настаивают на том, чтобы российские войска покинули Украину. Такой ответ на запрос ТАСС дал представитель кабинета министров ФРГ.

В ФРГ приняли к сведению поручение Путина о прекращении огня на Рождество
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представитель отметил, что любое прекращение огня сохраняет человеческие жизни, однако России «нужно вывести войска» с Украины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

В Кремле уточнили, что президент принял во внимание призывы Патриарха Кирилла о режиме прекращения огня на Рождество.

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

В мире,Патриарх Кирилл,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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