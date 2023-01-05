Бывший глава МИД Северной Кореи мог быть казнен в 2022 году

Факт того, что бывший глава МИД КНДР Ли Ен Хо был подвергнут чистке, подтвердила разведка Южной Кореи. Однако точной информации о казни нет, пишет агентство Ренхап со ссылкой на депутата южнокорейского парламента.

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«Факт его смещения подтвердился, но был ли (Ли Ён Хо – ред.) казнен, не подтверждено», - заявил депутат правящей партии «Гражданская сила» и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета 5 января.

Он также сообщил, что ему не был предоставлен доклад от южнокорейской разведки о причинах его репрессирования.

Ранее японская газета «Иомиури» проинформировала о том, что в прошлом году казнили Ли Ен Хо, а также других чиновников северокорейского МИД. Причины такой меры не раскрываются.