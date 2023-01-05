В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
16 минут назад

Бывший глава МИД Северной Кореи мог быть казнен в 2022 году

Лера Букина

Факт того, что бывший глава МИД КНДР Ли Ен Хо был подвергнут чистке, подтвердила разведка Южной Кореи. Однако точной информации о казни нет, пишет агентство Ренхап со ссылкой на депутата южнокорейского парламента.

Бывший глава МИД Северной Кореи мог быть казнен в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

«Факт его смещения подтвердился, но был ли (Ли Ён Хо – ред.) казнен, не подтверждено», - заявил депутат правящей партии «Гражданская сила» и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета 5 января.

Он также сообщил, что ему не был предоставлен доклад от южнокорейской разведки о причинах его репрессирования.

Ранее японская газета «Иомиури» проинформировала о том, что в прошлом году казнили Ли Ен Хо, а также других чиновников северокорейского МИД. Причины такой меры не раскрываются.

Южная Корея пригрозила Ким Чем Ыну концом режима

По словам источников издания, некоторые представители северокорейского МИД работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Они допускают, что к такому решению могли подтолкнуть проблемы, связанные с посольством.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители