Бывший глава МИД Северной Кореи мог быть казнен в 2022 году

Факт того, что бывший глава МИД КНДР Ли Ен Хо был подвергнут чистке, подтвердила разведка Южной Кореи. Однако точной информации о казни нет, пишет агентство Ренхап со ссылкой на депутата южнокорейского парламента.
«Факт его смещения подтвердился, но был ли (Ли Ён Хо – ред.) казнен, не подтверждено», - заявил депутат правящей партии «Гражданская сила» и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета 5 января.
Он также сообщил, что ему не был предоставлен доклад от южнокорейской разведки о причинах его репрессирования.
Ранее японская газета «Иомиури» проинформировала о том, что в прошлом году казнили Ли Ен Хо, а также других чиновников северокорейского МИД. Причины такой меры не раскрываются.
По словам источников издания, некоторые представители северокорейского МИД работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Они допускают, что к такому решению могли подтолкнуть проблемы, связанные с посольством.