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55 минут назад

Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на Украине

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта на Украине. Об это сообщает ТАСС.

Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Турецкий лидер в очередной раз предложил Зеленскому посредничество в урегулировании ситуации.

«Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении пресс-службы турецкой стороны.

Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

В этот же день Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога вокруг украинского конфликта, которые проявились в зерновой сделке и обмене военнопленными, а также высказал мнение, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий.

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