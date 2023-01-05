Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на Украине

«Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении пресс-службы турецкой стороны.

В этот же день Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога вокруг украинского конфликта, которые проявились в зерновой сделке и обмене военнопленными, а также высказал мнение, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий.