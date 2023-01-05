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12 минут назад

На Украине подтвердили потерю 90% ветровой генерации

Елена Прошина

Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, поэтому основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, передает «РИА Новости».

На Украине подтвердили потерю 90% ветровой генерации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку», — сказал он.

Галущенко назвал основной задачей Украины проход осенне-зимнего периода, но нагрузка на тепловую генерацию «продолжит сохраняться в течение всего года». По его словам, ситуация в энергетической сфере страны «достаточно сложная», поэтому расчеты по балансу и потреблению угля скорректировали по итогам декабря 2022 года.

Галущенко отметил, что этот и следующий отопительные сезоны Украина будет жить за счет собственной добычи.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. В декабре сообщалось о повреждении почти половина энергоинфраструктуры страны.

В мире,Герман Галущенко,Верховный суд,
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