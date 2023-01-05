На Украине подтвердили потерю 90% ветровой генерации

Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, поэтому основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, передает «РИА Новости».

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«Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку», — сказал он.

Галущенко назвал основной задачей Украины проход осенне-зимнего периода, но нагрузка на тепловую генерацию «продолжит сохраняться в течение всего года». По его словам, ситуация в энергетической сфере страны «достаточно сложная», поэтому расчеты по балансу и потреблению угля скорректировали по итогам декабря 2022 года.

Галущенко отметил, что этот и следующий отопительные сезоны Украина будет жить за счет собственной добычи.