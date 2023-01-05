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16 минут назад

Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Елена Прошина

Украина не приглашена на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, передает «РИА Новости».

Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что в Нью-Дели уже объявили всех членов Группы двадцати и специально приглашенные страны, которыt ждут на саммите.

«И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами», — приводятся в материале слова Багчи.

С 1 декабря 2022 года председательство в G20 приняла Индия. Оно продлится до 30 ноября 2023 года. За это время Индия намерена провести более 200 встреч G20.

Названы факторы, мешающие переговорам России и Украины

Саммит, о котором идет речь, запланирован на 9 и 10 сентября. На него помимо стран Группы двадцати также приглашены Бангладеш, Египет, Маврикия, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

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