Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Украина не приглашена на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, передает «РИА Новости».

Он отметил, что в Нью-Дели уже объявили всех членов Группы двадцати и специально приглашенные страны, которыt ждут на саммите.

«И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами», — приводятся в материале слова Багчи.

С 1 декабря 2022 года председательство в G20 приняла Индия. Оно продлится до 30 ноября 2023 года. За это время Индия намерена провести более 200 встреч G20.