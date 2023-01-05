Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада

Отставной офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Россия опередила планы Украины по захвату Донбасса, при этом посмев противостоять Западу. Именно это позволило Москве завладеть стратегической инициативой на поле конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание Global Times
«НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран», — сказал он.
По его словам, никто из западных стран «не воспринимал Россию всерьез», поэтому решение Путина о начале спецоперации потрясло их.
«Теперь мы знаем, что ни Украина, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минским соглашениям. Они использовали протоколы как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем. Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию», — подчеркнул бывший военный.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора с Владимиром Путиным высказался за прекращение огня и установление диалога. Турецкий лидер добавил, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий.