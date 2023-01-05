Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада

«Теперь мы знаем, что ни Украина, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минским соглашениям. Они использовали протоколы как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем. Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию», — подчеркнул бывший военный.