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15 минут назад

На Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому

Ura.Ru

В Харькове на Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому, автору произведения «Как закалялась сталь». Об этом сообщается в telegram-канале RT.

На Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому
Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Харькове демонтировали памятник писателю Николаю Островскому. Кто именно снес монумент, не уточняется», — пишет telegram-канал. В декабре уже сообщалось о том, что вандалы разрисовывали памятник краской.

Ранее в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. Вместо него был установлен украинский флаг. В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В связи с конфликтом, в украинских школах предлагали отменить русский язык. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские политики являются русофобами. На Украине регулярно сносят памятники, связанные с Россией и СССР.

В мире,Общество,Георгий Жуков,Николай Островский,Сергей Лавров,МИД России,
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