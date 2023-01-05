В Харькове на Украине снесли памятник писателю Николаю Островскому , автору произведения «Как закалялась сталь». Об этом сообщается в telegram-канале RT.

«В Харькове демонтировали памятник писателю Николаю Островскому. Кто именно снес монумент, не уточняется», — пишет telegram-канал. В декабре уже сообщалось о том, что вандалы разрисовывали памятник краской.

Ранее в Одессе начали демонтировать памятник Екатерине II. Вместо него был установлен украинский флаг. В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову .

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В связи с конфликтом, в украинских школах предлагали отменить русский язык. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские политики являются русофобами. На Украине регулярно сносят памятники, связанные с Россией и СССР.