В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
23 минуты назад

СБУ сообщила о задержании замглавы Одесской ОВА

Газета.Ru

СБУ задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации, говорится в Telegram-канале ведомства.

СБУ сообщила о задержании замглавы Одесской ОВА
Фото: 

Как утверждает СБУ, чиновник за деньги предлагал подчиненному свое «содействие» для избежания уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в здании областной администрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Ранее СБУ рассказала в своем Teelgram-канале о задержании мужчины, который поднял российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году.

По информации СБУ, задержанный призывал к изменению границ Украины и захвату госорганов. Мужчина скрывался более восьми лет. Он постоянно менял места жительства, номера мобильных телефонов, соблюдая все меры конспирации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами».

В мире,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители