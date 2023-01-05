СБУ сообщила о задержании замглавы Одесской ОВА

СБУ задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации, говорится в Telegram-канале ведомства.

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Как утверждает СБУ, чиновник за деньги предлагал подчиненному свое «содействие» для избежания уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.

Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в здании областной администрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Ранее СБУ рассказала в своем Teelgram-канале о задержании мужчины, который поднял российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году.

По информации СБУ, задержанный призывал к изменению границ Украины и захвату госорганов. Мужчина скрывался более восьми лет. Он постоянно менял места жительства, номера мобильных телефонов, соблюдая все меры конспирации.