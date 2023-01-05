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24 минуты назад

Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в ходе беседы речь пойдет о «зерновом коридоре» и общемировом кризисе сельскохозяйственных удобрений. Сроки проведения беседы двух лидеров не уточняются.

5 января Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы Путин заявил Эрдогану, что Россия открыта для серьезного диалога по конфликту с Украиной, однако такое развитие событий возможно при условии выполнения Киевом требований, которые уже были озвучены ранее, и «учета новых территориальных реалий».

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