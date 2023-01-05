В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
39 минут назад

Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

Елена Прошина

В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину в одностороннем порядке прекратить боевые действия на Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам турецкого лидера, призывы к переговорам должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

При этом, как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге, что РФ открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом уже известных им требований с учетом новых территориальных реалий.

Ранее стало известно, что в телефонном разговоре Эрдоган высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса на Украине мирным путем.

В мире,Политика,Армия,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
92
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители