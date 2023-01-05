Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину в одностороннем порядке прекратить боевые действия на Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Anadolu.

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По словам турецкого лидера, призывы к переговорам должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

При этом, как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге, что РФ открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом уже известных им требований с учетом новых территориальных реалий.