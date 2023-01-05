Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину в одностороннем порядке прекратить боевые действия на Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Anadolu.
По словам турецкого лидера, призывы к переговорам должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».
При этом, как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге, что РФ открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом уже известных им требований с учетом новых территориальных реалий.
Ранее стало известно, что в телефонном разговоре Эрдоган высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса на Украине мирным путем.