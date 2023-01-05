"Недооценивать Россию опасно": Столтенберг выступил с предупреждением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недооценивать Россию и главу государства Владимира Путина рискованно. С таким предупреждением он выступил во время своего рабочего визита в Норвегию, передает агентство Reuters.
Он указал на отсутствие каких-либо признаков того, что Москва скорректировала свои задачи на украинской территории.
«Так что недооценивать Россию опасно», — подчеркнул Столтенберг.
В публикации говорится, что генсек отметил необходимость в повышения боеготовности НАТО. Так, он выступает за увеличение числа солдат, боеприпасов и оружия, указано в статье.
В январе запланировано заседание военного комитета НАТО в Брюсселе. Стороны обсудят вопросы, связанные с конфликтом и поддержкой НАТО Украины и вызовами в сфере безопасности, стоящими перед альянсом. Также речь будет идти о военных запасах, военном потенциале и способности НАТО защищать альянс ото всех вызовов.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail негативно высказались о политике генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Они назвали его одним из основных инициаторов конфликта на Украине.