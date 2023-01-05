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35 минут назад

"Недооценивать Россию опасно": Столтенберг выступил с предупреждением

Лера Букина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недооценивать Россию и главу государства Владимира Путина рискованно. С таким предупреждением он выступил во время своего рабочего визита в Норвегию, передает агентство Reuters.

Он указал на отсутствие каких-либо признаков того, что Москва скорректировала свои задачи на украинской территории.

«Так что недооценивать Россию опасно», — подчеркнул Столтенберг.

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В публикации говорится, что генсек отметил необходимость в повышения боеготовности НАТО. Так, он выступает за увеличение числа солдат, боеприпасов и оружия, указано в статье.

В январе запланировано заседание военного комитета НАТО в Брюсселе. Стороны обсудят вопросы, связанные с конфликтом и поддержкой НАТО Украины и вызовами в сфере безопасности, стоящими перед альянсом. Также речь будет идти о военных запасах, военном потенциале и способности НАТО защищать альянс ото всех вызовов.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail негативно высказались о политике генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Они назвали его одним из основных инициаторов конфликта на Украине.

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