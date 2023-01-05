В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
9 минут назад

Во Франции заявили о возможных телефонных переговорах Путина и Макрона

Елена Прошина

Глава МИД Франции Катрин Колонна не исключила телефонного разговора между российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Хотя в ближайшее время он не запланирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

Во Франции заявили о возможных телефонных переговорах Путина и Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она подчеркнула, что такие разговоры президентов остаются полезными. В частности, лидеры двух стран обсуждают безопасность на Запорожской АЭС.

Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Украину «до победы»

«Такой разговор (между Макроном и Путиным) пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным. В частности, чтобы попытаться ограничить риски ядерных инцидентов вокруг гражданских ядерных объектов, например, ЗАЭС», - сказала Колонна.

Ранее Владимир Путин заявил, что изменил подход к телефонным разговорам с Макроном. По его словам, после публикации в июле французскими СМИ расшифровки их диалога, теперь он исходит из того, что их кто-то слушает. Он также отметил необходимость предупредить о присутствии третьих лиц при переговорах, иначе может пропасть доверие.

В мире,Катрин Колонна,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители