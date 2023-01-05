Во Франции заявили о возможных телефонных переговорах Путина и Макрона

Глава МИД Франции Катрин Колонна не исключила телефонного разговора между российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Хотя в ближайшее время он не запланирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

Она подчеркнула, что такие разговоры президентов остаются полезными. В частности, лидеры двух стран обсуждают безопасность на Запорожской АЭС.

«Такой разговор (между Макроном и Путиным) пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным. В частности, чтобы попытаться ограничить риски ядерных инцидентов вокруг гражданских ядерных объектов, например, ЗАЭС», - сказала Колонна.