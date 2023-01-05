Во Франции заявили о желании сохранить контакты с Россией

Франция желает сохранить контакты с Россией, которые на данный момент есть на всех уровнях. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI.
«Я имела возможность говорить с [главой МИД МИД России] СергСергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например, на полях G20. Кроме того, у нас есть посол в России», — сказала она.
По словам Колонны, дипломатические контакты между странами сохраняются, даже если они «не всегда простые». Это позволяет обмениваться мнениями, посылами и запросами.
Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым изучил потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе визита в Киев. По его словам, Париж продолжит военную поддержку Киева в 2023 году. Лекорню также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним военную поддержку ВСУ и потенциальные поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов.