В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Данные об этом можно увидеть на онлайн-карте воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

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Согласно информации на карте, сирена звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.