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11 минут назад

Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Киеву БМП AMX-10 RC

Газета.Ruиещё 5

Обозреватели издания Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное правило, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC.

"Красная черта перейдена": Макрона обвинили в нарушении военного табу
Фото: ReutersReuters

В публикации отмечается, что AMX-10 RC оснащенные 105-мм пушкой могут показаться чем-то обычным, но так Франция отправила в Киев боевые машины западного производства.

"Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов", — утверждают обозреватели.

Они подчеркивают, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC. Об этом глава государства сказал в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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