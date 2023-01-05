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24 минуты назад

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Елена Прошина

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Так, в сирены звучат в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Тревога объявлена примерно в одно время – в 10.53 (по мск). Жителей просят оставаться в безопасных местах.

Утром, 5 января, уже объявляли воздушную тревогу в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины. В среду, 4 января, сирены звучали по всей территории страны.

Напомним, удары по критически важной инфраструктуре Украины российские войска начали наносить 10 октября. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором ФСБ России обвинили украинские спецслужбы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате российских атак почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

В мире,Видео,Денис Шмыгаль,ФСБ,
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