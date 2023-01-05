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33 минуты назад

В Риме началась церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI

Газета.Ru

На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон папы Бенедикта XVI, прямую трансляцию ведет пресс-служба Ватикана.

В Риме началась церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации итальянских СМИ, на церемонии ожидается более 100 тысяч верующих. Попрощаться с понтификом прибыли президент Италии Серджио Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане на 96-м году жизни.

28 декабря папа Римский Франциск сообщал, что его предшественник, папа Римский Бенедикт сильно болен. Он призвал молиться за него.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, он взял имя Бенедикт XVI.

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявил о своем решении отречься от престола святого Петра в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Он получил титул папы Римского на покое и с тех пор проживал в одном из ватиканских монастырей.

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