В Риме началась церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI

На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон папы Бенедикта XVI, прямую трансляцию ведет пресс-служба Ватикана.

По информации итальянских СМИ, на церемонии ожидается более 100 тысяч верующих. Попрощаться с понтификом прибыли президент Италии Серджио Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони.

Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане на 96-м году жизни.

28 декабря папа Римский Франциск сообщал, что его предшественник, папа Римский Бенедикт сильно болен. Он призвал молиться за него.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, он взял имя Бенедикт XVI.