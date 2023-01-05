Бывшего Папу Римского Бенедикта XVI похоронили

В Ватикане 5 января прошла торжественная церемония похорон бывшего Папы Римского Бенедикта XVI. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

К церемонии присоединился действующий Папа Римский Франциск I, которого доставили на площадь перед собором Святого Петра в инвалидной коляске.

Бенедикта XVI похоронили в гробнице под базиликой Святого Петра. По данным полиции, на похороны пришло около 50 тысяч скорбящих. Официальные делегации прибыли от правительств Италии и родной страны бывшего понтифика Германии. Другие политические лидеры, включая короля и королеву Бельгии, присутствовали в частном порядке. Всего за несколько дней проститься с Бенедиктом XVI пришло более 200 тысяч человек.