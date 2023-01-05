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26 минут назад

Бывшего Папу Римского Бенедикта XVI похоронили

Lenta.ruиещё 8

В Ватикане 5 января прошла торжественная церемония похорон бывшего Папы Римского Бенедикта XVI. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Бывшего Папу Римского Бенедикта XVI похоронили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К церемонии присоединился действующий Папа Римский Франциск I, которого доставили на площадь перед собором Святого Петра в инвалидной коляске.

Бенедикта XVI похоронили в гробнице под базиликой Святого Петра. По данным полиции, на похороны пришло около 50 тысяч скорбящих. Официальные делегации прибыли от правительств Италии и родной страны бывшего понтифика Германии. Другие политические лидеры, включая короля и королеву Бельгии, присутствовали в частном порядке. Всего за несколько дней проститься с Бенедиктом XVI пришло более 200 тысяч человек.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м папой римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Он скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. Покинув пост в 2013 году, понтифик поселился в монастыре Mater Ecclesiae («Матерь Церкви») в Ватикане.

В мире,Общество,БЕНЕДИКТ XVI,
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