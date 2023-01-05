На территорию США надвигается новая волна зимнего шторма

Есть ожидания, что центральная часть США будет подвержена жестким погодным условиям. Сильному зимнему шторму удастся вызвать обильные осадки в виде снегопада, который будет сменяться мокрым снегом и ледяными дождями. А в южной части будет наблюдаться мощный торнадо.

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В понедельник более пятнадцати миллионов людей от Юты до Висконсина попали под предупреждение о зимних погодных условиях. Эта же штормовая система вызвала такое количество осадков, которое считается рекордными, и наводнения в Калифорнии в минувшие выходные.

По прогнозам довольно быстро пройдет снегопад на территории в час от Небраски до юго-западной части Миннесоты. Следующий день станет не менее снежным.