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27 минут назад

На территорию США надвигается новая волна зимнего шторма, снегопадов, ледяных дождей и торнадо

FBM.ru

Есть ожидания, что центральная часть США будет подвержена жестким погодным условиям. Сильному зимнему шторму удастся вызвать обильные осадки в виде снегопада, который будет сменяться мокрым снегом и ледяными дождями. А в южной части будет наблюдаться мощный торнадо.

На территорию США надвигается новая волна зимнего шторма
Фото: fbm.rufbm.ru

В понедельник более пятнадцати миллионов людей от Юты до Висконсина попали под предупреждение о зимних погодных условиях. Эта же штормовая система вызвала такое количество осадков, которое считается рекордными, и наводнения в Калифорнии в минувшие выходные.

По прогнозам довольно быстро пройдет снегопад на территории в час от Небраски до юго-западной части Миннесоты. Следующий день станет не менее снежным.

В Центре прогнозирования погоды указывают, что такая интенсивность и порывистый ветер создадут области с метелью, поземкой. Тогда дороги окажутся в снегу, ухудшится видимость и будет затруднено движение. Наледь будет способствовать ухудшению в вопросе электроснабжения, создаст опасные условия для движения по автомагистралям.

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