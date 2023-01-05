В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
5 минут назад

В Германии оценили возможности Киева вернуть Крым и Донбасс

Елена Прошина

Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг назвал нереалистичной идею возвращение территорий Донбасса и Крыма Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Zdf.

В Германии оценили возможности Киева вернуть Крым и Донбасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, вернуть Донбасс, который находится под контролем РФ с 2014 года, для киевского режима будет сложной задачей.

Военная разведка Украины заявила о планах Киева начать наступление весной

«В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — сообщил Меллинг.

Он также добавил, что ресурсы Украины ограничены и Киеву придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно их использовать.

Ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что весной 2023 года ВСУ намерены перейти к наступлению. По его словам, основные действия придутся на март, после чего украинские войска перейдут в наступление «от Крыма до Донбасса».

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители