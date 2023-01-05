В Германии оценили возможности Киева вернуть Крым и Донбасс

Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг назвал нереалистичной идею возвращение территорий Донбасса и Крыма Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Zdf.

По его словам, вернуть Донбасс, который находится под контролем РФ с 2014 года, для киевского режима будет сложной задачей.

«В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — сообщил Меллинг.

Он также добавил, что ресурсы Украины ограничены и Киеву придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно их использовать.