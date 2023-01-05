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19 минут назад

Ереван призвал направить в Лачинский коридор международную миссию

Lenta.ru

В перекрытый азербайджанскими экоактивистами Лачинский коридор и Нагорный Карабах необходимо направить международную миссию по сбору фактов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства, пишет ТАСС.

Ереван призвал направить в Лачинский коридор международную миссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пашиняна, продолжающаяся блокировка коридора требует постоянных усилий в данном направлении. Он отметил, что Ереван ожидает более предметных шагов от международного сообщества. Премьер добавил, что речь идет в том числе о постоянном члене Совбеза ООН России, чьи миротворческие войска расположены в Нагорном Карабахе для разблокировки Лачинского коридора.

Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, был перекрыт 12 декабря. Экоактивисты требовали завершить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. 13 декабря в Министерстве обороны России сообщили о проведении переговоров о возобновлении работы коридора. 27 декабря Пашинян заявил, что российские миротворцы не осуществляют контроль за указанной территорией.

30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена отсутствием прогресса в восстановлении работы Лачинского коридора и предпринимает последовательные шаги для урегулирования ситуации, а российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности.

В мире,Никол Пашинян,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,Совбез ООН,
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